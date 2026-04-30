AntiDiplomatico: Зеленскому надо смириться со словами Мерца о ЕС и Украине

На Западе призвали Зеленского "проглотить" правду от Мерца насчет Украины AntiDiplomatico: Зеленскому надо смириться со словами Мерца о ЕС и Украине

Москва30 апр Вести.Владимиру Зеленскому придется признать правоту канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявившего о невозможности быстрого вступления Украины в Евросоюз.

Об этом говорится в материале итальянского издания AntiDiplomatico.

Зеленский вынужден проглотить то, что сказал Мерц следует из публикации

По мнению автора статьи, "вердикт" главы немецкого правительства означает крах стратегии главы киевского режима в части европерспектив Украины.

В то же время украинский политик продолжает делать вид, что не слышит комментариев из Брюсселя по этой теме, и требует от еврочиновников назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС, продолжил обозреватель.

24 апреля Мерц высказался против ускоренного вступления Украины в общеевропейское объединение. Канцлер ФРГ, в частности, связал с перспективы вступления постсоветской республики в сообщество с готовностью Киева к территориальным уступкам.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, со своей стороны, говорил, что поддерживает присоединение Украины к ЕС, однако не находит оснований, которые указывали бы на соответствие этой страны необходимым критериям.

Владимир Зеленский требует от европейских партнеров Киева дать обещание принять Украину в состав Евросоюза в 2027 году.