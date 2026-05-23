Зеленский отказался от предложения Мерца по статусу Украины в ЕС

Москва23 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил против предложения канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении стране статуса ассоциированного члена Европейского союза. Об этом пишет Reuters.

В письме руководству ЕС Зеленский назвал такой вариант "несправедливым" и заявил, что Украина должна двигаться к полноценному членству в объединении.

Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском союзе, но оставалась безгласной. Сейчас самое время двигаться вперед к полноценному и содержательному членству Украины заявил он

По словам Зеленского, поражение на выборах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступавшего против вступления Украины в ЕС, создало новые возможности для продвижения переговоров о членстве.

Как отмечает агентство, обращение было направлено председателю Европейского совета Антониу Коште, главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису.