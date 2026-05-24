Депутат ЕП Вилимски советовал Зеленскому вернуться к игре на пианино без штанов

Москва24 мая Вести.Категорический отказ Владимира Зеленского от предложенного канцлером Германии Фридрихом Мерцем плана по постепенной интеграции Украины в Евросоюз демонстрирует запредельный уровень заносчивости киевских властей.

Об этом на своей странице в социальной сети X заявил депутат Европейского парламента от Австрии Гаральд Вилимски.

Парламентарий выразил крайнее возмущение поведением главы киевского режима, подчеркнув, что высокомерие и навязчивость Зеленского уже перешли все допустимые границы.

При этом австрийский политик отметил, что с симпатией относится к рядовым гражданам Украины, однако выразил убеждение, что они не заслужили столь деструктивного руководителя, которого он охарактеризовал как хулигана.

Кроме того, Вилимски порекомендовал Зеленскому завершить политическую деятельность и вернуться к своему прежнему творческому амплуа, напомнив об эпатажных комедийных номерах и шоу с его участием до прихода во власть.

Ранее Зеленский выступил против предложения Мерца о предоставлении стране статуса ассоциированного члена Европейского союза.