Мерц сошел с ума, предлагая Украине работать в ЕС, считает депутат ЕП от Польши Евродепутат от Польши: Мерц сошел с ума, предлагая Киеву работу в институтах ЕС

Москва26 апр Вести.Германский канцлер Фридрих Меру сошел с ума, предложив Украине более тесную интеграцию в структуры Евросоюза, что подразумевает в том числе ее участие в их заседаниях. Об этом в соцсети X написала депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

Кто-то здесь сильно сошел с ума! Канцлер Мерц хочет облегчить процесс полного вступления Украины в Европейский союз, предлагая ей уже сейчас участвовать в Европейском совете, Европейской комиссии и Европейском парламенте написала депутат

Зайончковская-Герник подчеркнула, что, несмотря на то что Украине сейчас не предложили права голоса, с таким сильным немецким лобби все впереди.

Евродепутат также раскритиковала главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен за то, что она видит в Украине члена ЕС больше, чем в фактических странах - участницах объединения. Зайончковская-Герник добавила, что интересы Украины представлены и защищены больше, чем польские.

24 апреля Мерц заявил, что не поддерживает немедленное принятие Украины в ЕС, но выступает за более тесную ее интеграцию в союз за счет предоставления представителям Киева возможности участвовать в заседаниях Евросовета, Европарламента и Еврокомиссии без права голоса.