Фронмайер: канцлер ФРГ Мерц делает для Украины больше, чем для Германии

Депутат Бундестага назвал Мерца "канцлером Украины" за стремление помогать Киеву Фронмайер: канцлер ФРГ Мерц делает для Украины больше, чем для Германии

Москва30 июл Вести.Депутат Бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в том, что тот уделяет Киеву больше внимания, чем интересам самих немцев, и иронично окрестил его "канцлером Украины".

В интервью телеканалу RT он также назвал Мерца самым непопулярным канцлером за всю историю.

Думаю, с момента основания Федеративной Республики у нас еще не было настолько непопулярного лидера, как Фридрих Мерц. … Потому что он - канцлер Украины, а не Германии. Для самих немцев он практически ничего не делает сказал Фронмайер

По мнению депутата, Берлин "утратил конкурентоспособность".

Множество немецких компаний покидают страну, перенося производство в Польшу, Китай или США - они просто уходят из Германии. А те, кто не может себе этого позволить - банкротятся. Именно это сейчас и происходит в Германии отметил Фронмайер

Ранее основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт заявила, что Мерц продолжает направлять Украине многомиллиардную помощь. Она предположила, что эта поддержка оказывается "в благодарность" за подрыв газопроводов "Северный поток".