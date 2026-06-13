В Бундестаге посмеялись над назвавшим Украину "защитницей свободы" Мерцем Welt: заявление Мерца об Украине вызвало смех среди депутатов от АдГ

Москва13 июн Вести.Слова канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украина уже более четырех лет "защищает свою свободу", вызвали смех среди депутатов фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге.

Мерц попытался оправдаться, обвинив политических оппонентов в неправоте и напомнив об их визитах в Россию, однако его слова остались без внимания, говорится в материале газеты Die Welt.

До этого заявление канцлера о необходимости продолжать финансовую поддержку Украины за счет кредитов также вызвало недовольство среди депутатов.

Социологи института INSA, проводившие опрос для газеты Bild, зафиксировали исторически низкий уровень поддержки Мерца. Согласно результатам проведенного исследования, положительно оценивают работу действующего канцлера только 15% респондентов.

5 июня глава немецкого правительства заявил о готовности стран Европы начать переговоры с Россией по вопросу об урегулировании украинского конфликта.