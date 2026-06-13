Москва13 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с KP.RU прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца и сделала ироничное замечание о его политике.

Поводом для комментария стало выступление Мерца в Бундестаге, во время которого он заявил, что Украина "защищает свою свободу уже более четырех лет". Как сообщает немецкая газета Welt, эти слова вызвали смех со стороны депутатов партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) .

По данным издания, Мерц попытался отреагировать на смех депутатов, заявив, что они неправы, а также напомнил о визитах некоторых представителей партии в Россию. Однако его замечания не повлияли на реакцию оппозиционных парламентариев.

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Социологи института INSA, проводившие опрос для газеты Bild, зафиксировали исторически низкий уровень поддержки Мерца. Согласно результатам проведенного исследования, положительно оценивают работу действующего канцлера только 15% респондентов.