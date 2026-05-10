Захарова отреагировала на обещание Мерца поговорить с Фицо из-за визита в Москву

Москва10 мая Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, заявившего, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо "ожидает разговор" из-за визита в Москву.

Мерц подчеркнул на пресс-конференции, что Фицо выбрал День Победы в РФ вместо Дня Европы, отмечаемого в ЕС.

Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы приводит слова Захаровой РИА Новости

Ранее официальный представитель МИД России отреагировала на то, что канцлер Германии забыл о том, кто именно освободил Европу от нацизма.

Для того, чтобы побывать на Дне Победы в РФ, премьер Словакии сделал большой крюк, облетая Польшу и страны Прибалтики. Его самолет из Братиславы в Москву летел над Чехией, Германией и Швецией. Это примерно два лишних часа в полете. Однако Фицо с юмором отнесся к ситуации, заявив на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что продолжительный полет все-таки лучше поездки на легковом автомобиле.