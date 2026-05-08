Фицо высказался об отношении Европы к истории Фицо заявил, что в странах Европы извращается история

Москва8 мая Вести.В настоящий момент в европейских странах извращается история, там нет уважения к событиям Великой Отечественной войны. Об этом журналистам заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Глава словацкого правительства отметил, что только российский народ настолько глубоко чувствует то, что произошло в 1941-1945 годах.

Я желаю российскому народу, чтобы у него это чувство осталось, чтобы не произошло то, что сейчас происходит в странах Европы, где извращается история и, конечно, нет уважения к тому, что происходило в 1941-1945 годах сказал Фицо после прибытия в Москву

Ранее Фицо прилетел в российскую столицу для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. По данным портала Marker, словацкий премьер в ходе своего визита выступит в роли дипломатического посредника. Как утверждалось, глава правительства Словакии намерен передать российскому руководству послание от главы киевского режима Владимира Зеленского.