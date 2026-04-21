Фицо заявил, что его визит в Москву связан с уважением к воинам Красной армии

Москва21 апр Вести.Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что его визит в Москву на День Победы связан не с политикой, а с уважением к воинам-красноармейцам, которые во время Второй мировой войны освобождали Словакию.

Он напомнил, что 60 тысяч солдат Красной армии погибли на территории Словакии, освобождая ее.

Мой визит в Москву не имеет ничего общего с нынешней политической ситуацией... Если [вы знаете, что] несколько десятков тысяч человек погибли при освобождении [нашей] страны, то для вас [разве] возникает принципиальная проблема, что я поеду положить гвоздики к Могиле Неизвестного солдата Красной армии? Для нас это проблема? сказал Фицо, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что в прошлом году не был на военном параде и не планирует принимать в нем участие и в этот раз. Но, подчеркнул словацкий премьер, проявить уважение к солдатам-освободителям очень важно.

Фицо также рассказал, что после визита в Москву планирует принять участие в мероприятиях в Нормандии по случаю 82-й годовщины открытия Второго фронта.