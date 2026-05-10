Фицо: мир и свобода в Словакию пришли с востока

Москва10 мая Вести.Мир и свобода в Словакии появились с востока, важно это помнить. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, его слова передает портал Teraz.

Он отметил, что Словакия должна помнить об исторической правде.

Мир разрушен, ничего не работает. Никто ничего не уважает. Большие делают то, что хотят. Международное право не применяется, Европейский союз слаб, Организация Объединенных Наций незначительна, а НАТО постепенно разваливается у нас на глазах заметил Фицо

Помимо этого важно помнить о потерях, связанных с открытием второго фронта в годы Второй мировой войны, заметил глава правительства Словакии.

Ранее Фицо положительно высказался о прошедшей в Кремле встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.