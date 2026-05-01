Фицо: солдаты Красной армии дали Словакии 81 год мира и спокойствия

Фицо высоко оценил роль солдат Красной армии в истории Словакии Фицо: солдаты Красной армии дали Словакии 81 год мира и спокойствия

Москва1 мая Вести.Солдаты Красной армии обеспечили Словакии 81 год мира и спокойствия, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо на первомайском митинге в городе Бановце-над-Бебравоу (Западная Словакия), видеозапись его выступления размещена на странице партии "Направление - социальная демократия" в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

Мы едем в Москву положить цветы [на могилы] тех, кто нас освободил и обеспечил нам 81 год мира и спокойствия... От имени всех словаков я выражу благодарность представителям Красной армии сказал он

Фицо отметил, что Словакия должна любой ценой обеспечить сохранение мира и безопасности.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил приезд премьера Словакии Фицо в Москву на парад Победы. Чехия сообщала, что разрешила перелет самолета Фицо.