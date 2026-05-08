Фицо считает, что украинский конфликт близится к завершению

Фицо высказался о перспективах завершения конфликта на Украине Фицо считает, что украинский конфликт близится к завершению

Москва8 мая Вести.Конфликт на Украине близится к завершению. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Глава словацкого правительства назвал себя "абсолютным сторонником" любого вида перемирия.

Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта сказал Фицо журналистам после прибытия в Москву

По словам премьера, основное послание, которое он хочет передать президенту России Владимиру Путину, заключается в том, что необходимо вести постоянный диалог.

Ранее Фицо прилетел в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Как сообщалось, словацкий премьер намерен передать российскому руководству послание от главы киевского режима Владимира Зеленского.