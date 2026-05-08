Москва8 маяВести.Конфликт на Украине близится к завершению. Такое мнение высказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Глава словацкого правительства назвал себя "абсолютным сторонником" любого вида перемирия.
Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликтасказал Фицо журналистам после прибытия в Москву
По словам премьера, основное послание, которое он хочет передать президенту России Владимиру Путину, заключается в том, что необходимо вести постоянный диалог.
Ранее Фицо прилетел в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Как сообщалось, словацкий премьер намерен передать российскому руководству послание от главы киевского режима Владимира Зеленского.