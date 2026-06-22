Фицо поддержал главу Евросовета Кошту в его стремлении наладить контакты с РФ

Фицо поддержал главу Евросовета в его попытках наладить контакты с Россией Фицо поддержал главу Евросовета Кошту в его стремлении наладить контакты с РФ

Москва22 июн Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал главу Европейского совета Антониу Кошту в его стремлении наладить контакты с Россией. В интервью газете Politico Фицо отметил, что эту точку зрения разделяют "несколько премьер-министров".

Bloomberg 17 июня сообщило, что Кошта через своих советников пытается установить контакты с Москвой для подготовки возможных переговоров по Украине.

Я поддерживаю главу Евросовета и приветствую тот факт, что его команда движется в этом направлении... Несколько премьер-министров разделяют эту точку зрения, и я, вероятно, один из самых активных среди них заявил Фицо, говоря о взаимодействии с Россией

Премьер Словакии не стал уточнять, о коллегах из каких стран он говорит.

При этом заявления Кошты о подготовке к переговорам с Россией вызвали крайне негативную реакцию со стороны некоторых европейских правительств. Как сообщало Politico, особенно недовольны этой идеей Латвия, Литва и Эстония.

Россия уже неоднократно говорила о готовности идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, которые были достигнуты президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите в Анкоридже.