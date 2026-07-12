Фицо: на саммите НАТО проявили интерес к диалогу с Россией

Фицо заявил об интересе к контактам с Россией у участников саммита НАТО Фицо: на саммите НАТО проявили интерес к диалогу с Россией

Москва12 июл Вести.Некоторые участники саммита НАТО в Анкаре выразили заинтересованность в диалоге с Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Соответствующее видеообращение опубликовано на странице главы правительства в одной из соцсетей.

Для меня крайне важно, что многие страны НАТО проявили интерес к необходимости диалога с Россией. Это я приветствую и давно поддерживаю ... Мы за сотрудничество и диалог. Мы против войны отметил Фицо

Премьер-министр напомнил, что Словакия не будет участвовать в программе военной помощи НАТО Украине, объем которой составляет 70 миллиардов евро.

Ранее словацкий политик Павол Слота назвал Фицо наиболее подходящим кандидатом от Евросоюза в случае участия стран объединения в возможных переговорах с Москвой.

Прошедший в Анкаре 7 и 8 июля саммит НАТО завершился принятием итоговой декларации, которая стала самой краткой, по меньшей мере, за последние 25 лет встреч на высшем уровне в рамках этого блока.

Участники договорились выделить Украине в текущем году 70 миллиардов евро и обязались поддерживать расходы на поддержку киевского режима на аналогичном уровне в 2027 году.

В то же время в декларации не упоминалось обязательство о вступлении Киева в Североатлантический альянс.