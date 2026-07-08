Москва8 июл Вести.Саммит НАТО в Анкаре завершился принятием итоговой декларации, состоящей всего из шести параграфов. В документе, опубликованном на сайте блока, Россия названа долгосрочной угрозой, а Украине обещана помощь в размере 70 млрд евро в 2026 году.

Итоговое заявление стало самым коротким как минимум за последние 25 лет. Ранее подобные документы занимали десятки страниц. Впервые в декларации не указали дату и место следующего саммита: в тексте содержится только благодарность Турции и выражена надежда на будущие контакты.

Страны альянса подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной обороне, а также курсу на сдерживание угроз "на 360 градусов". Кроме того, в документе зафиксировано намерение выполнить решения, принятые на предыдущем саммите в Гааге.

По Украине союзники согласовали выделение 70 млрд евро на 2026 год. Эти средства планируется направить на поставки вооружений, подготовку военных и другие виды помощи. НАТО также намерена сохранить сопоставимый уровень поддержки Киева в 2027 году. При этом перспективы вступления Украины в альянс в декларации не упоминаются.

Отдельное внимание в документе уделено Ирану. Страны НАТО призвали Тегеран отказаться от разработки ядерного оружия и обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

Участники саммита также сообщили, что европейские страны альянса и Канада в 2025 году увеличили базовые оборонные расходы более чем на 139 млрд долларов. Кроме того, на встрече были заключены новые контракты на сумму 50 млрд долларов. Союзники договорились расширять совместные производственные мощности и ускорять внедрение новых технологий.