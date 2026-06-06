НАТО готовится анонсировать пакет военной помощи Украине на 70 млрд евро в июле Politico: НАТО обсуждает новые обязательства по поддержке Украины на €70 млрд

Москва6 июн Вести.Страны-члены НАТО обсуждают новые обязательства по военному финансированию Украины на сумму 70 млрд евро, которые планируется анонсировать на июльском саммите организации в Анкаре, сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов из государств Североатлантического альянса.

В публикации говорится, что инициатива была выдвинута Германией в мае. По словам двух дипломатов, 30 млрд евро будут привлечены из ранее согласованного кредита Киеву на 90 млрд евро, а оставшиеся 40 млрд евро поступят в рамках двусторонних обязательств государств – всего 70 млрд евро.

Кроме того, на фоне жалоб ряда стран на непропорционально высокий вклад в финансирование Украины планируется обеспечить большую прозрачность расходов.

Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7–8 июля. В МИД Турции заявляли, что президент США Дональд Трамп планирует присутствовать на мероприятии.

В прошлом месяце Европейская комиссия и Украина подписали меморандум о предоставлении кредита Киеву в размере 90 млрд евро. Еврофинансирование рассчитано на 2026 и 2027 годы.

Между тем немецкая газета Junge Welt писала, что в ЕС возникли явные разногласия по вопросу дальнейшего финансирования режима Владимира Зеленского.