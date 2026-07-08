Мирошник: финансовой помощи НАТО на €70 млрд не хватит для победы Украины

Мирошник: Украине для победы не хватит даже €70 млрд помощи от НАТО Мирошник: финансовой помощи НАТО на €70 млрд не хватит для победы Украины

Москва8 июл Вести.Выделенных Украине ее западными союзниками из числа стран НАТО финансовой помощи в размере 70 миллиардов евро будет недостаточно для победы киевского режима, но они способны затянуть конфликт и обеспечить продолжение кровопролития.

Об этом в интервью газете "Известия" заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

В повестке саммита НАТО, который проходит в Анкаре 7 и 8 июля, — вопрос о выделении Украине 70 миллиардов евро в текущем году и аналогичной суммы в 2027 году.

Между тем, Agence France-Presse (AFP) пишет, что, несмотря на это обещание, Североатлантический альянс передаст Киеву лишь 10 миллиардов евро.

Этих средств для победы, на которую кто-то рассчитывает, явно не хватит. Но чтобы затянуть войну, продолжение кровопролития, этих колоссальных денег будет вполне достаточно сказал Мирошник

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в новом пакете военной помощи Украине ФРГ предоставит ей больше средств по сравнению с другими странами НАТО.

Со своей стороны, коллега Писториуса из Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава значительно сократила объем военной помощи ВСУ, поскольку большая часть боеприпасов и техники уже была отправлена.