Corriere della Sera: помощь НАТО Киеву может быть меньше ожидаемого из-за США

НАТО может уменьшить военную помощь Украине из-за США Corriere della Sera: помощь НАТО Киеву может быть меньше ожидаемого из-за США

Москва29 июн Вести.Военная помощь, которую Североатлантический альянс предоставляет Украине, может быть меньше ожидаемого из-за позиции Соединенных Штатов. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Журналисты напомнили, что два года назад на саммите НАТО в Вашингтоне участники решили, что выделят Киеву дополнительные 40 миллиардов долларов. Кроме того, в прошлом году на встрече в Гааге, подчеркнуло издание, дополнительная помощь киевскому режиму от союзников также составила 40 миллиардов долларов.

При этом, говорится в статье, перед саммитом альянса в Анкаре фиксируются признаки "резкого замедления" поддержки Украины.

Поскольку американская помощь Украине значительно сократилась, как и желание Вашингтона поддерживать Киев, новые фонды не должны превысить $10-12 млрд говорится в публикации

По оценкам газеты, общий объем помощи Киеву со стороны стран НАТО в текущем году может составить около 70 миллиардов долларов. При этом, как подчеркивается, новые обязательства из них будут представлять собой только более 10 миллиардов.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине крайне необходима военная помощь со стороны США. По его словам, прежде всего речь идет о средствах противовоздушной обороны.