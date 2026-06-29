Москва29 июнВести.Военная помощь, которую Североатлантический альянс предоставляет Украине, может быть меньше ожидаемого из-за позиции Соединенных Штатов. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Журналисты напомнили, что два года назад на саммите НАТО в Вашингтоне участники решили, что выделят Киеву дополнительные 40 миллиардов долларов. Кроме того, в прошлом году на встрече в Гааге, подчеркнуло издание, дополнительная помощь киевскому режиму от союзников также составила 40 миллиардов долларов.

При этом, говорится в статье, перед саммитом альянса в Анкаре фиксируются признаки "резкого замедления" поддержки Украины.

Поскольку американская помощь Украине значительно сократилась, как и желание Вашингтона поддерживать Киев, новые фонды не должны превысить $10-12 млрд

говорится в публикации

По оценкам газеты, общий объем помощи Киеву со стороны стран НАТО в текущем году может составить около 70 миллиардов долларов. При этом, как подчеркивается, новые обязательства из них будут представлять собой только более 10 миллиардов.

"Ясельный период закончился": почему 2026 год станет переломным для IT-отрасли
"Ясельный период закончился": почему 2026 год станет переломным для IT-отрасли

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине крайне необходима военная помощь со стороны США. По его словам, прежде всего речь идет о средствах противовоздушной обороны.