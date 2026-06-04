Москва4 июн Вести.Польша могла бы стать той страной, которая потребует провести аудит предоставляемой Североатлантическим альянсом военной помощи киевскому режиму. Об этом пишет издание Myśl Polska.

Как отметил автор материала, представители Украины появляются на каждой встрече НАТО, чтобы потребовать очередную финансовую помощь.

И ситуация вряд ли изменится, если не найдется кто-то, кто потребует провести аудит расходов на оборону, на финансовые и гуманитарные цели.... Польша... могла бы задать вопрос: "Где все эти миллиарды? Где деньги, [глава киевского режима Владимир] Зеленский? На что вы их потратили?" Когда будет проведен аудит? говорится в публикации

В статье также отмечается, что с 2022 года НАТО передала Киеву 375 миллиардов долларов без учета индивидуальных выплат каждого государства-члена блока.

Ранее стало известно, что польские власти поддерживают исключение из программы временной защиты Европейского союза граждан Украины призывного возраста и тех, кто покинул страну незаконно.