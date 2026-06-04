В Польше поддержали отмену защиты ЕС для украинцев призывного возраста Польша поддержала исключение украинцев-призывников из списков на защиту

Москва4 июн Вести.Варшава согласна исключить из программы временной защиты Европейского союза граждан Украины призывного возраста и тех, кто покинул страну незаконно. Об этом сообщил замминистра внутренних дел и администрации республики Мачей Душчик.

Это заявление было сделано в контексте обсуждения продления временной защиты для украинских беженцев, которое является одной из ключевых тем на министерской встрече ЕС, проходящей в Люксембурге.

Мы согласны с этим решением сказал Душчик в разговоре с журналистами

Механизм временной защиты для украинцев был активирован в 2022 году, предоставляя военным беженцам право на законное проживание, работу и обучение в странах ЕС. Эти положения периодически продлеваются, и в настоящее время срок их действия истекает в марте 2027 года.