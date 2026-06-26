Еврокомиссия продлит защиту беженцев с Украины, но не для военнообязанных

Европа больше не хочет принимать военнообязанных с Украины Еврокомиссия продлит защиту беженцев с Украины, но не для военнообязанных

Москва26 июн Вести.Еврокомиссия предлагает продлить до 4 марта 2028 года механизм приема украинских беженцев, следует из сообщения на сайте ЕК.

При этом механизм не будет распространяться на вновь прибывших военнообязанных украинцев.

Временная защита, как правило, не будет предоставляться вновь прибывающим лицам, которым украинские власти не разрешили выезд из страны в связи с их воинскими обязанностями говорится в сообщении

В ЕК объясняют это необходимостью "согласовать потребности в защите с общими возможностями Украины по самообороне".

О продлении "временной защиты" заявил и еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Брюннер.

Мы предлагаем продлить временную защиту для украинцев, проживающих в ЕС, еще на один год написал он в соцсети X

Предложение Еврокомиссии теперь должно быть одобрено Советом ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия готовит пилотную программу добровольного возвращения украинцев на родину. В рамках программы желающим вернуться на Украину обещают помочь с работой, жильем и образованием.

Ранее политолог Иван Скориков в интервью ИС "Вести" заявил, что украинские беженцы не стремятся вернуться домой, поскольку боятся мобилизации.