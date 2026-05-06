Политолог Скориков объяснил, почему украинские беженцы не возвращаются на родину Скориков: украинские беженцы не возвращаются, потому что боятся мобилизации

Москва6 мая Вести.Многочисленные украинские беженцы не возвращаются в свою страну, потому что боятся мобилизации. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель отдела Украина Института стран СНГ, политолог Иван Скориков.

По его словам, украинские беженцы, которые находятся в Европе, – это в основном мужчины, подпадающие под мобилизационный возраст с 25 до 60 лет, либо члены их семей.

Главная проблема, почему беженцы многочисленные не возвращаются, это потому, что боятся попасть под мобилизацию … Если … женщины, которые не подлежат призыву, хотели бы вернуться на Украину, они бы могли это сделать в прошедшие четыре года спокойно, то есть они не подлежат мобилизации, их не бросят помирать там за Зеленского, но они почему-то массово этого не делают. Почему? Либо потому, что у них есть родственники, мужья, сыновья, братья, друзья и так далее, которые подлежат этой мобилизации, либо их все устраивает в стране пребывания и пособие, и в целом возможности заработать сказал Скориков

Ранее политолог Дмитрий Буневич заявил, что беженцы с Украины могут заниматься проституцией, криминальной торговлей и наркотиками в Польше.