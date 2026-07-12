Депутат: от мобилизации на Украине прячутся больше 1 миллиона мужчин

Больше миллиона украинцев прячутся от мобилизации Депутат: от мобилизации на Украине прячутся больше 1 миллиона мужчин

Москва12 июл Вести.Больше миллиона мужчин на Украине скрываются от мобилизации, рассказал на YouTube-канале "Суперпозиция" депутат Рады Георгий Мазурашу.

Украинский парламентарий указал на потери экономики страны и заявил, что не желающих идти в армию нужно освободить от службы и дать возможность работать.

Экономика страдает из-за того, что эти люди, миллион или больше, прячутся. Миллионы не обновили данные - на них нельзя рассчитывать отметил Мазурашу, его слова приводит ТАСС

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в 2022 году и с тех пор многократно продлевалась. Частые случаи насильственной мобилизации украинцев вызывают резонанс в соцсетях.

Газета Bild в мае писала, что около 32 тысяч украинцев с начала конфликта незаконно пересекли границу через румынские Карпаты, чтобы избежать мобилизации. По данным издания, в румынских Карпатах погибли как минимум 39 человек, а спасательные службы провели почти 400 операций по поиску и эвакуации людей.