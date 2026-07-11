На Украине признались в замедлении темпов мобилизации Секретарь Рады Костенко: темпы мобилизации упали после заявлений о реформах

Москва11 июл Вести.В последние месяцы темпы мобилизации на Украине существенно замедлились. Это произошло после заявлений о планах реформировать процесс призыва в ВСУ, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

По его словам, которые приводит украинское издание "Говорит великий Львов", до начала мая 2026 года, когда были сделаны заявления о новых реформах, на Украине "была хорошая мобилизация". После этого темпы призыва пошли на спад.

Мы увидели, как она (мобилизация. – Прим. ред.) на последних месяцах начала проседать. Люди, которые, возможно, хотели пойти, понимают, что власть сказала, что будут новые правила, что возможно нас это не будет касаться или возможно приедут иностранцы, которые будут вместо нас воевать... И сейчас мы увидели опять просадку сказал он

Ранее на Украине сообщили, что из-за новых ужесточенных правил, введенных правительством, работающие на критически важных объектах украинцы уже осенью могут быть лишены брони от мобилизации.