ТАСС: за два года в ВСУ мобилизовали порядка 1 млн человек

За два года в ВСУ мобилизовали порядка 1 млн человек ТАСС: за два года в ВСУ мобилизовали порядка 1 млн человек

Москва11 июл Вести.Около 1 миллиона человек было мобилизовано в ВСУ с июля 2024 года, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Киевский режим признает, что ежемесячно в стране мобилизуют около 30 тысяч человек (за год почти 500 тысяч).

Таким образом, с июля 2024 года в ВСУ было мобилизовано около миллиона человек - оценочная численность сегодняшней украинской армии сказал собеседник агентства

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст был снижен до 25 лет.

В интервью львовскому изданию секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил, что мобилизация "была хорошая", но после заявлений власти о новых реформах она начала проседать. По его словам, украинцы подумали, что, возможно, "их это не будет касаться или приедут иностранцы, которые будут вместо них воевать".

В ночь на четверг жители одного из крупнейших жилых массивов Львова вышли на стихийный протест против сотрудников военкомата, задержавших мужчину. В протесте приняли участие около 200 человек.