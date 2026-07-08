RT: Киев с 2024 года израсходовал на мобилизацию и работу ТЦК порядка $26,9 млрд

Украина потратила на работу ТЦК и мобилизацию 26,9 млрд долларов RT: Киев с 2024 года израсходовал на мобилизацию и работу ТЦК порядка $26,9 млрд

Москва8 июл Вести.Власти Украины с начала 2024 года потратили 1,12 трлн гривен (порядка 26,9 миллиарда долларов) на мобилизацию и выплаты зарплат сотрудникам территориальных центров комплектования – аналога военкоматов на Украине, пишет RT.

Уточняется, что на зарплаты сотрудникам ТЦК ежемесячно тратилось более 1 млрд гривен (22,4 миллиона долларов).

С начала 2024 года Минобороны Украины освоило 6,09 трлн гривен (более 136 миллиардов долларов - ред.). … Почти пятую часть всего оборонного бюджета — не менее 1,12 трлн гривен — потратили на мобилизацию отмечается в публикации

С 2024 года на Украине ежемесячно мобилизуют от 20 тыс. до 30 тыс. человек. В начале 2026 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили план мобилизации с 30 до 35 тыс. человек в месяц. Численность личного состава ТЦК, по данным Минобороны Украины, составляет 36 тыс. сотрудников, однако, по словам украинских депутатов, на самом деле их 48 тысяч, указывает RT.

На Украине с февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация. В соцсетях регулярно появляются видео с конфликтами и жесткими задержаниями мужчин в общественных местах сотрудниками ТЦК. В Минобороны Украины в июне назвали справедливым возмущение граждан из-за действий ТЦК.

Восьмого июня сообщалось, что в 2025 году на Украине отчислили почти 30 тысяч студентов мобилизационного возраста.