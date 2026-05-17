Москва17 мая Вести.Украинские территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) будут увеличивать набор украинцев в войска, "утилизируя" свой народ. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, которые приводит РИА Новости, ТЦК будут только усиливать свою работу, отсрочка останется у меньшего числа людей.

Они (ТЦК – ред.) постоянно будут увеличивать количество людей, которых нужно отправить в военное формирование. Никакого возражения со стороны Запада это не вызовет, им абсолютно плевать на славянских людей, которые уничтожаются, утилизируются сказал Мирошник

11 мая сообщалось, что Минобороны Украины намерены упразднить ТЦК, превратив их в "Офисы резерва+" и отдав часть функций полиции и рекрутинговым центрам.