На Украине хотят заменить ТЦК на офисы комплектования и сопровождения Минобороны Украины планирует заменить ТЦК на новые рекрутинговые центры

Москва11 мая Вести.Минобороны Украины намерено упразднить территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), превратив их в "Офисы резерва+" и отдав часть функций полиции и рекрутинговым центрам. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По информации издания, новые структуры планируют разделить на два направления: офисы комплектования, предназначенные для учета, рекрутинга и оформления на военную службу, и офисы сопровождения, в чьи задачи войдут выплаты, выдача справок, социальная поддержка военнослужащих и их семей.

Помимо этого, украинские власти планируют открыть отдельные точки рекрутинга в общественных местах, а также специальные хабы для проведения комиссий и оформления на службу.

Неясно, кто именно будет доставлять военнообязанных в эти центры. Минобороны республики предлагало передать эту функцию полицейским, однако в Нацполиции выступили против. Как заявил в одном из интервью начальник украинских правоохранителей Иван Выговский, даже сама вовлеченность полицейских в процесс мобилизации "очень плохо влияет на имидж".

Концепцию полного упразднения ТЦК продолжают прорабатывать. Когда именно проведут реформу — пока неизвестно.

Ранее стало известно, что в Одесской области мужчина ранил двух сотрудников ТЦК ножом. Сейчас военкомы находятся в больнице в тяжелом состоянии.