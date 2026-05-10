Неизвестный ранил ножом двух сотрудников ТЦК в Одесской области Одесский ТЦК подтвердил ранение ножом двоих своих сотрудников

Москва10 мая Вести.Одесский областной ТЦК (территориальный центр комплектования) подтвердил ножевые ранения у двух своих сотрудников. Соответствующее заявление сделала пресс-служба ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в селе Байбузовка. Во время перевозки мобилизованного тот схватился за нож и нанес ранения двоим служащим.

Сейчас военкомы находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Местоположение нападавшего не уточняется.

Ранее на Украине задержали мужчину, взявшего в заложники 13-летнюю девочку при попытке скрыться от сотрудников ТЦК.

Взятый в плен военнослужащий 157-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадунов заявил, что на Украине население создает группы, чтобы противостоять сотрудникам ТЦК.