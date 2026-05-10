На Украине задержали мужчину, взявшего в заложники 13-летнюю девочку при попытке скрыться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), сообщает прокуратура Львовской области в соцсети Facebook (запрещена и признана террористической в России).
При этом 43-летний мужчина неоднократно судим за имущественные преступления, уточняет прокуратура.
Мужчина, убегая от работников ТЦК и правоохранительных органов, подбежал к группе подростков. Схватив 13-летнюю девочку, он приставил нож к ее горлуотмечает прокуратура
Мужчина отпустил девочку только после угроз со стороны ТЦК применить оружие. Девочка при этом не пострадала.
Между тем в городе Белая Церковь под Киевом мужчина бросил гранату в здание ТЦК. Его задержали, при взрыве никто не пострадал.
Взятый в плен военнослужащий 157-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадунов заявил, что на Украине население создает группы, чтобы противостоять сотрудникам ТЦК.