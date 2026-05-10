На Украине мужчина взял в заложники 13-летнюю девочку, убегая от сотрудников ТЦК Украинец угрожал ножом 13-летней девочке, пытаясь скрыться от сотрудников ТЦК

Москва10 мая Вести.На Украине задержали мужчину, взявшего в заложники 13-летнюю девочку при попытке скрыться от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), сообщает прокуратура Львовской области в соцсети Facebook (запрещена и признана террористической в России).

При этом 43-летний мужчина неоднократно судим за имущественные преступления, уточняет прокуратура.

Мужчина, убегая от работников ТЦК и правоохранительных органов, подбежал к группе подростков. Схватив 13-летнюю девочку, он приставил нож к ее горлу отмечает прокуратура

Мужчина отпустил девочку только после угроз со стороны ТЦК применить оружие. Девочка при этом не пострадала.

Между тем в городе Белая Церковь под Киевом мужчина бросил гранату в здание ТЦК. Его задержали, при взрыве никто не пострадал.

Взятый в плен военнослужащий 157-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кадунов заявил, что на Украине население создает группы, чтобы противостоять сотрудникам ТЦК.