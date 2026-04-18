Украинцев предупреждают об облавах ТЦК кодовыми фразами о погоде

Москва18 апр Вести.В городах на Украине действуют так называемые "погодные" Telegram-каналы, где с помощью кодовых слов передают информацию о местах облав сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщил пленный украинский военнослужащий Николай Герман.

В комментарии РИА Новости он отметил, что так люди могут обходить опасные районы и избегать насильственной мобилизации.

Погодные каналы, то есть там погода по городу. И заходишь на эти каналы, смотришь, пишут: в том-то районе плохая погода, там дождь, там ливень, там гроза, там снег, там гололед. Ну, уже понимаешь, куда идти, как идти сказал пленный

Такие каналы есть в каждом городе Украины, добавил Герман. Украинские силовые органы, по его словам, ведут с ними борьбу. Кто-то предпринимает попытки организовать коллективное сопротивление, отметил пленный ВСУ, заметив, что любые такие попытки быстро пресекаются. Закон, по словам украинского пленного, не работает, и человек может просто исчезнуть.

15 апреля украинские СМИ сообщали, что пятеро сотрудников ТЦК устроили охоту на 16-летнего подростка в Одессе. Они догнали и избили парня​​​. Как отмечалось, родственники юноши после инцидента вызвали скорую и полицию, парню оказали необходимую медицинскую помощь.