Охота ТЦК на мужчин поставила под угрозу посевную кампанию на Украине

Посевная кампания на Украине оказалась под угрозой срыва из-за действий ТЦК Охота ТЦК на мужчин поставила под угрозу посевную кампанию на Украине

Москва28 апр Вести.Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) ведут охоту на мужчин в украинских селах, ставя под угрозу проведение весенней посевной кампании. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства пояснил, что сотрудники ТЦК отлавливают селян, которые в большинстве своем не имеют брони или отсрочки от военного призыва.

Из-за отсутствия мужчин в деревнях возникает проблема: кто будет выполнять весенний посев. Проблема с мужским населением неоднократно озвучивалась, но, как и прежде, ТЦК ведут "отлов" мужиков передает агентство слова собеседника

По его словам, женщины в деревнях отрабатывают "за мужа и за себя".

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что мобилизационный ресурс на Украине исчерпан.

Между тем журналистка Юлия Забелина рассказала, что украинское министерство обороны может отказаться от механизма бронирования при мобилизации, оставив его только для сотрудников оборонных предприятий.