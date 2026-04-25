На Украине могут отменить бронь от мобилизации

Минобороны Украины рассматривает возможность отменить бронь от мобилизации На Украине могут отменить бронь от мобилизации

Москва25 апр Вести.Украинское министерство обороны рассматривает радикальные изменения в процесс мобилизации граждан. Об этом заявила журналистка Юлия Забелина со ссылкой на источники.

Согласно ее сведениям, на Украине могут отказаться от механизма бронирования при мобилизации, оставив его только для сотрудников оборонных предприятий.

Среди прочих предложений рассматривается отказ от розыска уклонистов. Набор в ряды ВСУ может стать более целевым, например по возрастному критерию или по конкретным специальностям.

Ранее стало известно о планах украинских военных по мобилизации женщин. Сообщается, что в Минобороны Украины стали ставить на учет гражданок, невзирая на наличие детей или отсутствие военных специальностей.