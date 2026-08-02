Москва2 авгВести.Восемь категорий украинцев лишились права на отсрочку от мобилизации в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили украинские СМИ.
По их информации, отсрочку больше не смогут получить студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование; многодетные украинцы с задолженностью по алиментам; лица, ухаживающие за супругом или супругой с инвалидностью III группы.
Кроме того, это право потеряли родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав; граждане, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы; мужчины, которые работают на предприятиях и организациях Министерства обороны Украины, а также лица с ограниченным статусом из-за отмены данной категории и мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что мобилизация на Украине является геноцидом собственного народа.