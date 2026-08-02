На Украине восемь категорий мужчин лишились права на отсрочку от мобилизации

На Украине сократили перечень оснований для отсрочки от армии На Украине восемь категорий мужчин лишились права на отсрочку от мобилизации

Москва2 авг Вести.Восемь категорий украинцев лишились права на отсрочку от мобилизации в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщили украинские СМИ.

По их информации, отсрочку больше не смогут получить студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование; многодетные украинцы с задолженностью по алиментам; лица, ухаживающие за супругом или супругой с инвалидностью III группы.

Кроме того, это право потеряли родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав; граждане, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы; мужчины, которые работают на предприятиях и организациях Министерства обороны Украины, а также лица с ограниченным статусом из-за отмены данной категории и мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что мобилизация на Украине является геноцидом собственного народа.