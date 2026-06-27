Москва27 июн Вести.Работающие на критические важных объектах украинцы уже осенью могут быть лишены брони от мобилизации из-за новых ужесточенных правил, введенных правительством. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

Согласно новым правилам, введенным министерством экономики Украины на текущей неделе, критически важное предприятие имеет право на выдачу брони от мобилизации сотрудникам в том случае, если зарплата на них выше средней по стране за последний год вдвое или втрое.

Под критерий "высокие зарплаты" могут попасть, например, IT-фирмы. Есть подозрение, что под них, собственно, эту норму и заложили. При этом обнародованный перечень минэкономики не окончательный. По законодательству, областные администрации также могут выставлять свои требования по критичности, и они могут отличаться от списка минэкономики. Но проблема в том, что на данный момент действующих критериев по критичности во многих областях нет говорится в материале

К 27 июня обновить критерии успели лишь единицы, а в некоторых областях процедура остановлена. Это создает опасный "временной зазор": как только старый статус потеряет силу, все брони обнуляться, и работники сразу получат повестки — без шанса оперативно переоформить документы.

У нас действующие брони оформлены до февраля следующего года. Но теперь, получается, все снова нужно подтверждать заново. Непонятно, зачем так часто менять правила и критерии. Создается впечатление, что таким образом дают ТЦК (территориальным центрам комплектования, аналог военкоматов на Украине - прим. ред.) возможность набрать побольше людей в периоды "между бронировками" - когда старые уже не действуют, а новые еще не оформлены приводит издание слова главы коммунального предприятия "Тепловик" Александра Душенко

Одна из украинских отраслевых ассоциаций обратилась в Минэкономики Украины с требованием продлить переходный период. В противном случае, предупреждают они, "с осени могут массово слететь брони".