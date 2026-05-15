Украинских медиков лишат брони от мобилизации Украинский Минздрав снимает с медиков бронь от мобилизации

Москва15 мая Вести.Украинских медиков будут лишать брони от мобилизации в случае поступления запроса из Министерства обороны страны. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Он пояснил, что бронирование медработников создавалось для возможности контроля над процессом оказания медпомощи, в том числе раненым военным. Как министр он должен обеспечить оказание медпомощи всем, кто в ней нуждается, на всей территории страны, добавил Ляшко. Фрагмент его выступления в Верховной раде публикуют украинские СМИ.

Ляшко также сообщил, что на каждый запрос от Минобороны по поводу разбронирования медработника создается "мультидисциплинарная команда".

Разбронируем медицинских работников для того, чтобы они шли в ряды Вооруженных сил Украины и не только заявил Ляшко

О том, что украинских медработников будут лишать брони, сообщили также ТАСС в российских силовых структурах.

Минздрав разбронирует медиков по запросу Минобороны Украины. По словам министра, в случае запросов часть медиков могут разбронировать и привлечь к службе в ВСУ и других структурах сказал собеседник агентства

Кроме того, студенты-медики после окончания обучения будут обязаны отслужить в украинской армии, добавил он.

Ранее в российских силовых структурах сообщали, что на Украине ожидается очередное ужесточение мобилизации.