Москва15 мая Вести.Польские медицинские учреждения столкнулись с нехваткой персонала после массового отзыва условных лицензий у иностранцев, прежде всего у врачей из Украины, которые не успели предоставить подтверждение знания польского языка на уровне B1.

По данным изданий, в мае ужесточение требований привело к тому, что 208 специалистов лишились права работать в Польше. Как сообщает Rzeczpospolita, "врачи, не являющиеся гражданами Европейского союза, получившие условную лицензию на практику в Польше во время пандемии COVID-19, а затем, после начала конфликта на Украине, должны были предоставить справку о владении польским языком уровня B1 к концу апреля". Тем, кто не успел оформить документы вовремя, начали отзывать разрешения на работу.

Председатель Высшего медицинского совета Польши Лукаш Янковский предупредил, что последствия могут затронуть тысячи человек. В первую очередь под удар попали украинские медики, массовое увольнение которых угрожает работе областных больниц, где ранее дефицит кадров частично компенсировался за счёт иностранных специалистов.

Ранее в этом году президент Польши подписал закон об отмене специального статуса для украинских беженцев. В марте польская пограничная служба выдворила из страны более ста граждан Украины. Ранее многие украинские врачи переезжали в Польшу ради работы по специальности.