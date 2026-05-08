Украинские беженцы ухудшили статистику заражений ВИЧ в Польше РИА Новости: миграция украинцев ухудшила ситуацию с ВИЧ-инфицированными в Польше

Москва8 мая Вести.Массовый приток мигрантов с Украины повлиял на распространение ВИЧ-инфекции в Польше, сообщил РИА Новости представитель одной из местных инфекционных клиник.

По данным собеседника агентства, в 2020 году в стране официально проживало чуть более 20 тысяч человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ, а через 5 лет их число выросло на более чем 50% — до 31,7 тысячи.

В 2025 году было выявлено 2 755 случаев вируса иммунодефицита человека, а заболеваемость увеличилась втрое: с 2,43 до 7,37 на 100 тысяч жителей, рассказал источник.

Тенденция к росту сохраняется в текущем году: к концу апреля был зарегистрирован 791 новый случай ВИЧ-инфицирования, тогда как за аналогичный период 2025 года их количество составляло 734.

Представитель клиники считает, что рост числа заражений обусловлен внешним фактором — массовой миграцией с Украины.

До начала конфликта в этой стране проживало около 245 тысяч человек с диагнозом ВИЧ, а распространенность инфекции среди жителей в возрасте от 15 до 49 лет составляла примерно 0,9%.

В Польше названный показатель был значительно ниже — около 0,1%.

Разница в выявлении новых носителей ВИЧ была еще больше — в 2021 году Украина зарегистрировала 37,1 случаев на 100 тысяч жителей, тогда как Польша — 3,58. Но после 2022 года с притоком беженцев число инфекций в Польше стало расти намного быстрее продолжил собеседник агентства

Однако с началом массового притока беженцев, количество инфицированных в Польше резко подскочило. В 2022 году в стране было зафиксировано 2384 новых носителей ВИЧ, из них которых только 682 человека были поляками, а в 666 случаях происхождение инфицированных осталось неизвестным ввиду законодательной защиты персональных данных.

Ранее стало известно, почему иностранцы, участвующие в боевых действиях в составе ВСУ, высказывают недовольство состоянием здоровья украинских военных.