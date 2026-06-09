В Польше стали выдавать в 8 раз меньше рабочих виз иностранцам

Польша стала выдавать в 8 раз меньше рабочих виз иностранцам В Польше стали выдавать в 8 раз меньше рабочих виз иностранцам

Москва9 июн Вести.Польша в первом квартале 2026 года выдала в восемь раз меньше рабочих виз иностранцам, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщило МВД республики.

В первом квартале 2026 года Польша выдала 16 000 рабочих виз иностранцам – в восемь раз меньше, чем за аналогичный период 2022 года говорится в сообщении ведомства

Кроме того, было выдано на несколько десятков процентов меньше студенческих виз, более чем вдвое меньше разрешений на работу, а также обеспечено резкое увеличение количества депортаций. В МВД республики отметили, что польское правительство проводит новую избирательную миграционную политику, ключевыми приоритетами которой являются "безопасность граждан и ответственный подход к миграции".

Ужесточив процедуры и последовательно обеспечивая соблюдение закона, государство восстановило контроль над тем, кто приезжает в Польшу и кто должен покинуть страну и с какой целью говорится в заявлении

Как уточнили в МВД, в первом квартале 2022 года Польша выдала 122 тысячи разрешений на работу, что стало результатом "хаотичной, неконтролируемой политики открытых дверей". В первом квартале 2026 года было выдано 38 тысяч таких разрешений, что на 69% меньше.

Ранее политолог Андрей Золотарев заявил, что украинцы начали покидать Польшу на фоне ухудшения отношения к ним. Издание WNP в свою очередь сообщило, что уезжающих из республики украинцев заменяют мигрантами из Азии и Южной Америки.