Украинцы начали уезжать из Польши на фоне растущей напряженности Политолог Золотарев: украинцы уезжают из Польши из-за негостеприимной атмосферы

Москва3 мая Вести.Политолог Андрей Золотарев заявил, что украинцы, ранее осевшие в Польше, начали покидать страну на фоне ухудшения отношения к ним. Об этом он рассказал в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Польша не заинтересована в массовом оттоке украинцев, однако этот процесс уже начался. Одной из причин Золотарев назвал действия польских властей по возвращению на родину граждан Украины, незаконно пересекших границу.

Кроме того, Золотарев отметил рост негативных настроений в польском обществе.

Украинофобия из маргинальной темы перешла в польский политический мейнстрим. И это не способствует тому, чтобы украинцы связывали свою дальнейшую перспективу с пребыванием в Польше сказал Золотарев

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Европа никогда не будет воспринимать украинцев как равных. Он отметил, что на протяжении веков украинцы стремились к равенству с польской шляхтой, но безуспешно.