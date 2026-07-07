Эксперт Вакаров: до 200 тысяч украинцев могут выслать из ФРГ и Польши на фронт

Сотни тысяч украинцев могут выслать из Польши и Германии на фронт Эксперт Вакаров: до 200 тысяч украинцев могут выслать из ФРГ и Польши на фронт

Москва7 июл Вести.До 200 тысяч украинцев, находящихся в Германии и Польше, могут выслать на родину и отправить на фронт, заявил член совета движения "Другая Украина" Василь Вакаров. Такое мнение он озвучил в беседе с Владимиром Соловьёвым для ИС "Вести".

Он обратил внимание, что наибольшее число украинских беженцев находится в ФРГ и Польше.

Недавно посол Украины в Германии дал интервью, где он сказал, что создана рабочая группа украинцев и немцев, и они разрабатывают механизм того, каким образом выгнать украинцев призывного возраста из Германии на Украину, на фронт рассказал Вакаров

Он отметил, что в Польше этот план активно обсуждается, особенно после скандала между президентом страны Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским.

Изменилось общественное настроение в Польше. Сами поляки заставляют польскую власть выгнать украинцев на войну. И вот этот ресурс, если это получится, ведет к тому, что к концу года 150-200 тысячам украинцев, которых выгонят из Германии и Польши, дадут оружие, и они пойдут на фронт предположил Вакаров

Ранее глава Минобороны Польши сообщил о сокращении помощи Киеву. Польский министр иностранных дел Марчин Кервиньский сообщал, что Варшава решила уравнять украинцев в правах с другими иностранными гражданами, отменив для них ряд льгот.