Москва6 июл Вести.Польша значительно сократила объем военной помощи Украине, включая поставки техники и боеприпасов, поскольку большая часть ресурсов, которые Варшава могла передать Киеву, уже была отправлена. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова цитирует РИА Новости.

Мы передаем помощь и дальше. Конечно, значительно меньше. Потому что то, что можно было отдать, уже отдано сказал он

Косиняк-Камыш также отметил, что правительство Дональда Туска, пришедшее к власти в конце 2023 года, уже направило Киеву ракеты, бомбы, боеприпасы для гранатометов, запчасти для авиации, а также средства личного пользования.

Ранее Косиняк-Камыш сообщил, что Украина согласилась передать свои беспилотники в обмен на польские истребители МиГ-29.