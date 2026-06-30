Глава МО Польши: МиГов для Киева не будет, потому что нет дронов для Варшавы

В Польше заявили, что отказались поставлять Киеву истребители МиГ-29 Глава МО Польши: МиГов для Киева не будет, потому что нет дронов для Варшавы

Москва30 июн Вести.Украинские власти не получат от Варшавы истребители МиГ-29, потому что Киев отказался предоставить беспилотники и соответствующие технологии польской стороне. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

В эфире Polsat News в рамках программы Gość Wydarzeń он раскрыл, что предлагал Украине сотрудничество в формате "истребители в обмен на дроны". По его словам, Киев согласился, но после не выполнил своих обязательств.

Я предложил, как мне кажется, подход, основанный на партнерстве. МиГи в обмен на беспилотники. Украинцы сначала согласились, но не стали реализовывать это, поэтому у Украины нет МиГов, потому что у Польши нет беспилотников пояснил Косиняк-Камыш

Также польский министр осудил усилившиеся неонацистские настроения на Украине. Глава МО Польши заявил, что Киев не сможет вступить в Евросоюз, пока на украинской территории чествуют таких людей, как Степан Бандера.