Киев согласился обменять свои дроны на польские истребители МиГ-29 Косиняк-Камыш: Киев согласился обменять свои дроны на польские МиГ-29

Москва6 июл Вести.Власти Украины согласились обменять свои беспилотники на польские истребители МиГ-29. Об этом заявил министр национальной обороны европейской республики Владислав Косиняк-Камыш в ходе общения с журналистами.

Мы получили заявление украинской стороны, что они заинтересованы, представили свои предложения передачи дронов Польше в ближайшие два года... Польское предложение было очень ясное – МиГи за дроны. Сначала был позитивный ответ, что сначала украинская сторона проведет технический осмотр самолетов МиГ-29. Сейчас идет процесс переговоров сказал он

Глава ведомства пояснил, что сейчас в распоряжении Польши 14 самолетов МиГ-29. Все они исчерпают свои эксплуатационные ресурсы до 2028 года, поэтому Польша планировала отправить эти истребители в утиль.