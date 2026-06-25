В Польше потребовали от Украины поставку дронов в обмен на истребители Глава Минобороны Польши потребовал от Украины поставку БПЛА взамен на МиГи

Москва25 июн Вести.Польша намерена поставлять на Украину свои истребители МиГ только в обмен на ответные поставки беспилотников. Об этом заявил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш на брифинге после встречи со своим чешским коллегой Яромиром Зуной.

По словам Косиняка-Камыша, военное сотрудничество стран должно быть двусторонним и взаимовыгодным.

Это должно быть не только предоставление, но и обмен тем, что, например, украинцы очень хорошо развили сказал министр

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что в стране может начаться процесс Polexit, то есть выхода из Евросоюза, если его членом станет Украина.