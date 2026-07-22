Украина запросила у Польши не только МиГ-29, но и оборудование для их ремонта Украина поставила Польше условие для получения советских истребителей МиГ-29

Москва22 июл Вести.Украинская сторона продолжает настаивать на передаче истребителей МиГ-29, однако переговорный процесс с Варшавой застопорился из-за дополнительных требований Киева. Как сообщили украинскому журналу "Милитарный" в Минобороны страны, Украина запросила у Польши не только сами самолеты, но и ремонтное оборудование и аппаратуру для их технического обслуживания.

По данным ведомства, осенью 2025 года украинские военные специалисты посещали Польшу для технической инспекции МиГ-29. По ее итогам они пришли к выводу, что истребители находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта.

В неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта подтвердили в ведомстве

Однако для польского Минобороны это требование оказалось неприемлемым, и переговоры зашли в тупик.

В середине июля министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова помочь с модернизацией МиГ-29, но расходы должна взять на себя Украина или страны-партнеры. Позже Генштаб польской армии сообщил о переговорах о возможной передаче истребителей в обмен на беспилотные и ракетные технологии, однако сделка не состоялась, поскольку Украина ничего Польше не передала. Отмена сделки произошла на фоне конфликта польского и украинского руководства по поводу решения Киева назвать подразделение ВСУ в честь УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России). В итоге в польском Минобороны заявили, что МиГ-29, предназначавшиеся для Украины, будут постепенно выведены из эксплуатации.