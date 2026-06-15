Москва15 июнВести.Польша не передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, пока не получит от Киева интересующие ее технологии дронов. Об этом в эфире радиостанции RadioZet заявил министр национальной обороны республики Цезари Томчик.
По его словам, украинские власти уже пообещали передать Польше соответствующие денные о создании БПЛА.
Мы не передали Украине МиГи. Если это дело (передача Киевом технологий. – Прим. ред.) будет закончено, то дело истребителей закончится успешносказал Томчик
Ранее Польша потребовала от Украины отменить решение о присвоении одному из подразделений сил специальных операций почетного наименования "имени героев УПА" (запрещена в РФ).