Украина не получила от Польши МиГ-29 из-за отказа делиться технологиями БПЛА

Польша не даст Украине МиГ-29, пока не получит от нее технологии дронов Украина не получила от Польши МиГ-29 из-за отказа делиться технологиями БПЛА

Москва15 июн Вести.Польша не передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, пока не получит от Киева интересующие ее технологии дронов. Об этом в эфире радиостанции RadioZet заявил министр национальной обороны республики Цезари Томчик.

По его словам, украинские власти уже пообещали передать Польше соответствующие денные о создании БПЛА.

Мы не передали Украине МиГи. Если это дело (передача Киевом технологий. – Прим. ред.) будет закончено, то дело истребителей закончится успешно сказал Томчик

Ранее Польша потребовала от Украины отменить решение о присвоении одному из подразделений сил специальных операций почетного наименования "имени героев УПА" (запрещена в РФ).