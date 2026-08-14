Польша и Украина завершают переговоры о МиГ-29, но надежность Киева под вопросом Wirtualna Polska: переговоры Польши и Украины о передаче МиГ-29 завершаются

Москва14 авг Вести.Переговоры о передаче Украине польских истребителей МиГ-29 в обмен на беспилотники близки к завершению. Об этом сообщает портал Wirtualna Polska со ссылкой на источники.

Переговоры о передаче Украине МиГ-29 в обмен на ноу-хау и большое количество различных беспилотников близки к завершению отмечается в публикации

По данным издания, в ближайшие недели Украина может получить самолеты, а Польша – беспилотники. В Министерстве национальной обороны Польши заявили, что переговоры ускорились после назначения Рустема Умерова главой Службы внешней разведки Украины.

При этом собеседник портала, участвующий в переговорах с Киевом, выразил сомнение, что украинская сторона сможет выполнить свои обязательства в случае обострения ситуации. По его словам, предложения по поставкам беспилотников выглядят убедительно, однако в критических условиях Киев может сослаться на форс-мажор и отказаться от исполнения контракта.