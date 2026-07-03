Москва3 июлВести.Польша планирует утилизировать четырнадцать истребителей МиГ-29, которые изначально предназначались для передачи Украине.
Об этом сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель", ссылаясь на собственные источники.
По информации канала, сделка по поставкам этих боевых самолетов была сорвана.
Отмечается, что причиной стало нежелание Киева делиться с Польшей технологиями производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Киев не получит от Варшавы истребители МиГ-29.
Позднее эту информацию подтвердила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая. По ее словам, вопрос передачи Украине польских истребителей МиГ-29 больше не рассматривается, поскольку стороны не смогли договориться об их обмене на украинские беспилотники.